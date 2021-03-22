Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь

Российские ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви из-за повышения закупочных цен, сообщает "Коммерсантъ” со ссылкой на источники.

По данным руководителя трансформации в России Marc O'Polo AG Софии Кофманн, цена на хлопок, в частности, выросла на 20-35%. Это, по ее словам, приведет к аналогичному подорожанию конечной продукции.

С этим мнением согласен и основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов, который отметил, что стоимость материалов привязана, в том числе, к постоянно меняющемуся курсу доллара.

"Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать", — заявил Пименов.

Он добавил, что на итоговую стоимость товаров будет также влиять рост расходов на фонд оплаты труда.