Российские ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви из-за повышения закупочных цен, сообщает "Коммерсантъ” со ссылкой на источники.
По данным руководителя трансформации в России Marc O'Polo AG Софии Кофманн, цена на хлопок, в частности, выросла на 20-35%. Это, по ее словам, приведет к аналогичному подорожанию конечной продукции.
С этим мнением согласен и основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов, который отметил, что стоимость материалов привязана, в том числе, к постоянно меняющемуся курсу доллара.
"Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать", — заявил Пименов.
Он добавил, что на итоговую стоимость товаров будет также влиять рост расходов на фонд оплаты труда.
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