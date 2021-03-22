Эксперты прокомментировали идею Трампа создать новую соцсеть

Собственная интернет-платформа, которую намерен создать экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, будет похожа на Twitter и позволит делиться короткими сообщениями, считает эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Скорее всего, эта платформа будет представлять собой социальную сеть. Трамп ранее активно пользовался сервисом Twitter, думаю, новая платформа будет представлять собой что-то похожее на него — соцсеть с короткими лаконичными сообщениями. В названии соцсети может быть указана его фамилия, к примеру — Trump Network", — рассказал Бедеров.

Оценивая затраты на такую платформу, собеседник агентства отметил, что в России создание подобной соцсети стоило бы от 200 тысяч долларов, на ее содержание уходили бы заметные объемы средств.

"Исходя из того, что Трамп собирается заполучить десятки миллионов пользователей, как минимум только своих сторонников, то содержание на хороших серверах от Selectel могло бы обойтись ему в 1-2 миллиона рублей в месяц. Помимо этого, площадке потребуется штат сотрудников, примерно 10 человек: программисты, дизайнеры и т. п. Это минимум по 5000 долларов в месяц на каждого", — пояснил Бедеров.