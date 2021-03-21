На учебу в Россию могут вернуться студенты, аспиранты, ординаторы и слушатели подготовительных факультетов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщило Минобрнауки в своем Telegram-канале.
Уточняется, что такое решение приняло правительство, а ведомство разработало порядок въезда и возвращения к учебе.
Список государств, чьи студенты могут вернуться, составляет и обновляет Роспотребнадзор, сейчас в него входят: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивская Республика, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Япония.
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