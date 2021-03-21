Заслуженный артист России, хореограф и педагог Владимир Кирсанов умер на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил актер Ефим Шифрин на своей странице в Facebook.
"Володенька, дорогой… Прямо причитать хочется. Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Теплый, безгрешный человек… Самый улыбчивый из всех танцоров. Как же про Кирсанова теперь говорить — "был"?" — написал Шифрин.
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