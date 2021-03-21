Народный артист СССР Евгений Нестеренко умер от COVID-19 в Австрии

Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко умер в Вене на 84-м году жизни, сообщила его семья российскому посольству в Австрии.

"С прискорбием сообщаем вам, что наш любимый отец и дедушка, профессор Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)", — говорится в сообщении.

Родные артиста добавили, что из-за пандемии публичной церемонии не будет.