Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко умер в Вене на 84-м году жизни, сообщила его семья российскому посольству в Австрии.
"С прискорбием сообщаем вам, что наш любимый отец и дедушка, профессор Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)", — говорится в сообщении.
Родные артиста добавили, что из-за пандемии публичной церемонии не будет.
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