Иностранным студентам рассказали, как найти правдивую информацию о РФ

Иностранные студенты, обучающиеся в РФ и принявшие участие в завершившемся в субботу, 20 марта, в Елабуге (Татарстан) втором этапе Международной зимней исторической школы "Россия и мир", получили навыки работы с информацией, чтобы иметь правдивое, объективное представление об истории России и ее участии в мировых процессах — не только в прошлом, но и в настоящем. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

"Несмотря на сложности, связанные с пандемией, сейчас на площадке школы очно собралось 100 иностранных студентов из 36 стран, которые учатся в России. Это ребята и из Европы, и из Африки, Азии, Латинской Америки и, конечно, стран СНГ. А несколько тысяч участников подключались к работе школы дистанционно, смотрели онлайн-трансляции", — рассказал Могилевский.