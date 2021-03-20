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Билл Гейтс напомнил молодёжи о глобальных и личных целях

Общество » Соцсети

В ходе диалога с пользователями платформы Reddit основатель Microsoft Билл Гейтс признался, что "заржавел" как программист. Сейчас его волнуют другие проблемы.

Билл Гейтс напомнил молодёжи о глобальных и личных целях

На протяжении последних пятнадцати лет Билл Гейтс изучает проблему изменения климата. Он даже написал книгу "Как избежать климатической катастрофы" и создал организацию, которая поддерживает инновации, ускоряющие переход к "чистой" энергетике. И сейчас, по его словам, человечеству нужен план, который превратит этот импульс в практические шаги для достижения этой большой цели.

Последний год Билл Гейтс посвятил борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Созданный им ранее Фонд работает по всему миру, чтобы помочь решить эту проблему, уточнил предприниматель. Он считает, что человечество должно извлечь урок из этой трагедии, чтобы лучше подготовиться к следующей пандемии.

"Научные достижения за последний год ошеломляют, но до сих пор мы не достигли цели справедливого доступа к вакцинам для людей в странах с низким и средним уровнем дохода", — подчеркнул Гейтс.

Американский миллиардер ответил на множество вопросов пользователей, касающихся самых разных тем. А одному девятнадцатилетнему юноше, попросившему совета, он написал:

"Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не нужно занимать этим всё свое время — прежде всего вам необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад. Но также не стоит забывать и о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам".

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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