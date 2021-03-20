Билл Гейтс напомнил молодёжи о глобальных и личных целях

В ходе диалога с пользователями платформы Reddit основатель Microsoft Билл Гейтс признался, что "заржавел" как программист. Сейчас его волнуют другие проблемы.

На протяжении последних пятнадцати лет Билл Гейтс изучает проблему изменения климата. Он даже написал книгу "Как избежать климатической катастрофы" и создал организацию, которая поддерживает инновации, ускоряющие переход к "чистой" энергетике. И сейчас, по его словам, человечеству нужен план, который превратит этот импульс в практические шаги для достижения этой большой цели.

Последний год Билл Гейтс посвятил борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Созданный им ранее Фонд работает по всему миру, чтобы помочь решить эту проблему, уточнил предприниматель. Он считает, что человечество должно извлечь урок из этой трагедии, чтобы лучше подготовиться к следующей пандемии.

"Научные достижения за последний год ошеломляют, но до сих пор мы не достигли цели справедливого доступа к вакцинам для людей в странах с низким и средним уровнем дохода", — подчеркнул Гейтс.

Американский миллиардер ответил на множество вопросов пользователей, касающихся самых разных тем. А одному девятнадцатилетнему юноше, попросившему совета, он написал:

"Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не нужно занимать этим всё свое время — прежде всего вам необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад. Но также не стоит забывать и о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам".