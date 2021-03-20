Некоторым категориям россиян изменили правила отпуска

Работники, имеющие трех или более детей в возрасте до 18 лет, могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет, напоминает "Российская газета".

Закон вступил в силу 20 марта.

В Статью 262.2. Трудового кодекса об "Очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей" внесли изменения. Ранее отпуск в удобное время могли получить сотрудники с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет.