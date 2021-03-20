Суд в США приговорил Медведева к десяти годам лишения свободы

Американский суд 20 марта приговорил гражданина России Сергея Медведева к десяти годам тюрьмы за киберпреступления, говорится в сообщении министерства юстиции США.

"Сергей Медведев, он же Stells, segmed и serjbear, 33 лет из России <…> сегодня был приговорен к десяти годам тюрьмы", — сообщили в минюсте.

Минюст США назвал Медведева одним из лидеров организации, которая занималась "крупномасштабным приобретением, продажей и распространением похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной информации, финансовой и банковской информации, компьютерных вредоносных программ и другой контрабандой".