Американский суд 20 марта приговорил гражданина России Сергея Медведева к десяти годам тюрьмы за киберпреступления, говорится в сообщении министерства юстиции США.
"Сергей Медведев, он же Stells, segmed и serjbear, 33 лет из России <…> сегодня был приговорен к десяти годам тюрьмы", — сообщили в минюсте.
Минюст США назвал Медведева одним из лидеров организации, которая занималась "крупномасштабным приобретением, продажей и распространением похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной информации, финансовой и банковской информации, компьютерных вредоносных программ и другой контрабандой".
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