Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск почти по-русски прокомментировал сообщение о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в подготовке кибератаки.
В четверг, 18 марта, Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. Маск заявлял, что объектом готовящегося взлома было его предприятие по производству электромобилей в этом штате.
Портал Teslarati опубликовал в Twitter новость о Крючкове, под ней появился комментарий Маска.
"Преступленіе и наказаніе", — написал Маск русские слова, но использовал вместо "и" латинскую "i".
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