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Вильфанд посоветовал не торопиться менять резину

Общество

В центре Европейской России ночная температура может держаться ниже нуля до второй декады апреля, поэтому менять резину на автомобиле раньше не стоит, сказал РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд посоветовал не торопиться менять резину

"Это не прогноз, это климатически так. Поэтому, какой смысл менять резину, если ночью отрицательные температуры?”, — сказал он.

Синоптик уточнил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре Европейской России 27-28 марта. Однако ночные температуры могут быть отрицательными еще долгое время.

"Не надо создавать повышенные ожидания. Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима. Конечно же, и снежок будет… И в апреле еще снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает", — объяснил он.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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