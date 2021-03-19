"Facebook сломался, несите следующий": в работе сервиса произошёл сбой

В ряде стран мира, включая Россию, зафиксированы сбои в работе сервисов Facebook.

О неполадках в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp сообщил сайт Downdetector. Этот портал отслеживает сбои и отключения популярных сетевых ресурсов.

Наибольшее количество жалоб на перебои в работе приложений поступило от пользователей Польши, Венгрии, Аргентины, Италии, России. Российские пользователи уточняют, что Facebook работает, а Instagram и WhatsApp — не функционируют уже около часа.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные социальные сети, сравнив их с вражескими танками.

"Все иностранные соцсети надо закрывать. Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети, являющиеся инструментом войны против России, являющиеся оружием, должны быть закрыты. Никто не пускает в свою страну вражеские танки — это идиотизм", — заявила Маргарита Симоньян.