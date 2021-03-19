С 1 сентября в школах Подмосковья введут классные часы, посвящённые экологии. Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировала координатор регионального отделения "Российского движения школьников" Марий Эл Лариса Лоскутова.

"Тема экологии будет актуальна всегда. Но я знаю, что в школах, как для учащихся начальной школы, так и для старшеклассников, этой теме уделяется внимание.

Единственное, наверное, и есть экологические уроки в школах, они проводятся общественниками, общественными организациями, экологическими отрядами, которые рассказывают о том, что нужно беречь природу, правильно утилизировать мусор, выращивать деревья.

Также проводятся внеклассные мероприятия для ребят.

С целью воспитания бережного отношения к природе можно использовать и информационные видео.

Очень полезно привлекать школьников к участию в "трудовых десантах". Я думаю, что когда ребёнок принимает участие в таких мероприятиях, он в следующий раз не бросит на землю мусор, не погубит дерево, не будет вытаптывать траву. Я думаю, это более эффективно, чем уроки", — пояснила эксперт.