Пригожин готов сам заплатить ФБР за информацию о нем

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал заявление Федеральной службы безопасности США о готовности заплатить 250 тыс. долларов за информацию о его местонахождении.

Бизнесмен считает, что в таком случае ФБР должна предоставить все данные, которые на него имеются, ведь это соответствует законодательству США. Напомним, 13 россиян были объявлены в розыск агентами ФБР, среди них был и Пригожин.

Комментарий бизнесмена появился на странице пресс-службы компании "Конкорд" в "ВКонтакте".

Пригожин задался вопросом, чем свободная Америка отличается от тоталитарной России. По мнению жителей США, разница заключается в свободе информации и неприкосновенности частной жизни. Именно поэтому ФБР обязана предоставить все имеющиеся в отношении Пригожина документы лично предпринимателю — это будет соответствовать двум федеральным законам США.

В свою очередь Пригожин обязуется компенсировать затраты ФБР на изготовление соответствующих копий.

"Поэтому гарантирую компенсацию их затрат в сумме 250 тысяч долларов США, что является эквивалентом объявленного вознаграждения за информацию, которая приведет к моему аресту", — подчеркнул бизнесмен.

Пригожин выразил надежду, что агентам ФБР хватит этой суммы хватит "на то, чтобы напрячься, потратить своё время и сфабриковать хоть что-то", поскольку никаких доказательств у них нет.

В середине января 2021 года Пригожин отправил и. о. американского генпрокурора Джеффри Розену письмо. Это было прошение обнародовать все липовые улики в рамках уголовного дела 2018 года, когда бизнесмена обвиняли во "вмешательстве" в американские выборы. Над вопросом тогда работал экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер, и он потерпел неудачу. Дело развалилось и было закрыто, ведь никаких доказательств вины Пригожина американская сторона так и не предоставила.