Юристы Пригожина уличили "Собеседник" во лжи

Пресс-служба компании "Конкорд" уведомила об изменении позиции представителя издания "Собеседник". Именно с этим СМИ в настоящий момент судится петербургский предприниматель Евгений Пригожин, намеревающийся защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию.

Заседание по иску прошло в Савеловском районном суде 18 марта. Пригожин требует, чтобы людей, причастных к публикации материала журналиста Максима Шевченко на сайте "Собеседника", наказали по справедливости.

В суде ответчик просил не приобщать к делу письма юристов "Собеседника" в адрес Пригожина — якобы их никто не отправлял. Но пресс-служба "Конкорда" сообщает, что юристы компании готовы предоставить оригиналы писем.

"Целью приобщения письма юристами компании "Конкорд" было признание вины "Собеседника" посредством удаления оскорбительных материалов с их сайта", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 21 февраля 2021 года представитель "Собеседника" Роман Шишкин предложит Пригожину отказаться от требования взыскать с журнала пять миллионов рублей — в этом случае издание, возможно, принесло бы извинения. Но бизнесмен не намерен идти на мировое соглашение и настаивает, чтобы СМИ публично признало свою вину и выразило искренние сожаления о случившемся. Известно, что новое судебное заседание состоится 5 апреля в 9:15.