Сноуден планирует получить российское гражданство

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в ближайшее время подаст документы на получение российского гражданства.

Как сообщает РИА "Новости", о планах Сноудена по получению гражданства России сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Юрист рассказал, что пакет необходимых документов уже собран, и в ближайшее время его передадут на рассмотрение.

Ранее, в 2013 году Эдвард Сноуден передал изданиям Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Тогда разгорелся международный скандал. В том же году Россия предоставила Сноудену временное убежище, а позже он получил бессрочный вид на жительство. В прошлом году адвокат Сноудена сообщил о его намерении получить российское гражданство.