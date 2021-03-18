Эксперты указали на опасность закона о конфискации автомобилей

Автомобильные эксперты назвали главную опасность нового закона о конфискации автомобилей.

Как сообщает издание URA.RU, в Госдуму на рассмотрение внесли проект закона, позволяющего конфисковывать автомобили в пользу государства у водителей, повторно пойманных за рулём в состоянии опьянения.

Глава Федерации автовладельцев России и автоэксперт Максим Едрышов высказал мнение, что такой закон может привести к наказанию невиновных.

"Очень много нюансов возникает. Например, автомобиль может не принадлежать человеку, который находится в состоянии опьянения, поэтому может пострадать кто-то другой. Плюс принцип равенства в этой ситуации не очень работает. Потому что у кого-то забирают автомобиль за 30 тысяч, а у кого-то за миллион. И создается ситуация, которая считается не очень справедливой, если мы говорим про уголовное преследование человека, потому что каждый должен быть равным перед законом", — рассказал URA. RU Едрышов.

Председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук считает, что закон о конфискации авто может создать новые возможности дл коррупции.

"Почему собственник машины будет нести ответственность, если за рулем находится тот, кому он дал машину? Например, в аренду. Или если это машина предприятия. Тут есть серьезный вопрос для коррупции.У инспектора появляется серьезная коррупционная составляющая, когда он может сказать: "Сейчас мы из тебя пьяного сделаем, отберем у тебя машину. Теперь гони не 50 тысяч, как обычная взятка за "пьянку", а 500 тысяч", — рассказал изданию Форманчук.

Однако, Едрышов полагает, что данный закон не будет принят. Эксперт отметил, что подобные инициативы были и ранее, однако они всякий раз отклонялись.