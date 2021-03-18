Орловского главу управления труда и занятости удивляет, что жители его региона часто предпочитают Москву в качестве места заработка. При том, что предлагаемые "на месте вакансии" подразумевают "не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей".
Александр Сотников отмечает, что в Орловской области "белая заплата", которая превышает минимальный размер. Поэтому чиновник надеется, что люди вернутся в регион.
В ходе общения с телеканалом РЕН ТВ он заметил, что не может оценивать, является ли величина зарплаты "нормальной" или "ненормальной".
Ранее в Пензенской области СМИ сообщали, что классные руководители пензенской школы №78 попросили родителей учеников "срочно купить" за свой счёт портреты президента России Владимира Путина и губернатора Ивана Белозерцева, чтобы разместить их в кабинетах.
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