Орловский чиновник не знает, почему люди не работают за 15 тысяч рублей

Орловского главу управления труда и занятости удивляет, что жители его региона часто предпочитают Москву в качестве места заработка. При том, что предлагаемые "на месте вакансии" подразумевают "не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей".

Александр Сотников отмечает, что в Орловской области "белая заплата", которая превышает минимальный размер. Поэтому чиновник надеется, что люди вернутся в регион. В ходе общения с телеканалом РЕН ТВ он заметил, что не может оценивать, является ли величина зарплаты "нормальной" или "ненормальной".

Ранее в Пензенской области СМИ сообщали, что классные руководители пензенской школы №78 попросили родителей учеников "срочно купить" за свой счёт портреты президента России Владимира Путина и губернатора Ивана Белозерцева, чтобы разместить их в кабинетах.