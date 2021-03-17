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Угроза репутации: блогеров накажут рублём, как Пригожин Навального

Общество

17 марта на площадке РИА Новости состоялся круглый стол, посвященный теме экстерриториального правоприменения. В ходе дискуссии участники также поговорили о проблеме назначения компенсаций за причинение морального вреда.

Угроза репутации: блогеров накажут рублём, как Пригожин Навального

Участниками беседы стали полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена, профессор Дипломатической академии МИД России Андрей Данельян, депутат Госдумы РФ Андрей Исаев и партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев. Модератором круглого стола выступила старший продюсер информационного агентства "РИА Новости"‎ Оксана Буряк.

Основной темой встречи стала проблема экстерриториального правоприменения. Однако эксперты обсудили и другие острые вопросы, связанные с практиками в современных правовых системах. Так, участники поговорили о сложностях, возникающих при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. По словам специалистов, развитие блоггинга привело к появлению пользователей в сети Интернет, которые распространяют ложные сведения о физических и юридических лицах и не получают серьезного наказания. На сегодняшний день в России компенсации для истцов в подобных судебных разбирательствах остаются небольшими.

"Что представляет собой возмещение морального вреда в Российской Федерации? Я могу назвать среднюю цифру за год, которую получают по возмещению морального вреда. Это 82 тысячи рублей. Представьте, если какой-либо блогер, информационная структура или отдельно взятый журналист взяли деньги за то, чтобы опорочить некое лицо. Это огромные суммы, по отношению к которым 82 тысячи можно считать маленьким страховым взносом", — подчеркнул Андрей Исаев.

Он также отметил, что в европейских странах размер компенсаций за нанесение морального вреда гораздо выше, чем в России.

Игорь Елисеев в свою очередь обратил внимание на сложности в определении ответчика при подаче иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. К примеру, YouTube принадлежит компании GOOGLE LLC США, поэтому для привлечения к ответственности за распространение порочащей информации нужно составить запрос в GOOGLE. При этом дочерняя компания GOOGLE в Москве данными о владельцах YouTube-каналов не располагает. В результате если владелец YouTube-канала скрывает свою личность, его зачастую непросто привлечь к ответственности. Так, Игорь Елисеев выступал на стороне истца в иске петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к Алексею Навальному и Владимиру Милову. При рассмотрении дела представители Навального заявили, что блогер не имеет отношения к YouTube-каналу Навальный Live, несмотря на использование его имени. По итогам обращения истца в GOOGLE определить владельца канала, на котором распространялась ложная информация о Пригожине, не удалось.

Коснулся Елисеев и проблемы размера компенсаций за причинение морального ущерба.

"Если в порочащем репутацию ролике на YouTube два миллиона просмотров, спросите по рублю штрафа за просмотр", — предложил он.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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