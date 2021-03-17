Ярослав Нилов оценил идею сделать День космонавтики выходным

На сайте Российской общественной инициативы проходит голосование в поддержку предложения сделать 12 апреля выходным днём.

Данную инициативу в интервью Москве 24 прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Он заявил, что для реализации данной идеи необходимо соблюсти баланс интересов сотрудников, работодателей и правительства.

"Любой дополнительный выходной — это серьёзная нагрузка на экономику. Если этот день устанавливается как выходной праздничный день, тогда для сохранения баланса нужно иной праздничный день делать рабочим", — сообщил он.

В России очень много профессиональных праздников, но отдыхать весь год невозможно.

Нилов считает, что обязательным выходным должен быть последний день года.

"Мы предложили вместо 8 января сделать выходным 31 декабря, эта инициатива уже внесена", — отметил он.

С правительством ведутся переговоры, и если это предложение будет одобрено, то в период с 31 декабря по 7 января россияне будут отдыхать.