На сайте Российской общественной инициативы проходит голосование в поддержку предложения сделать 12 апреля выходным днём.
Данную инициативу в интервью Москве 24 прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Он заявил, что для реализации данной идеи необходимо соблюсти баланс интересов сотрудников, работодателей и правительства.
"Любой дополнительный выходной — это серьёзная нагрузка на экономику. Если этот день устанавливается как выходной праздничный день, тогда для сохранения баланса нужно иной праздничный день делать рабочим", — сообщил он.
В России очень много профессиональных праздников, но отдыхать весь год невозможно.
Нилов считает, что обязательным выходным должен быть последний день года.
"Мы предложили вместо 8 января сделать выходным 31 декабря, эта инициатива уже внесена", — отметил он.
С правительством ведутся переговоры, и если это предложение будет одобрено, то в период с 31 декабря по 7 января россияне будут отдыхать.
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