Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
За газификацию Россию заплатит бизнес
Третьяк ушёл из совета IIHF из-за антироссийских санкций
Эксперты ВОЗ протестировали вакцину от Johnson & Johnson
Клава Кока "сорвала уроки" в одной из столичных школ
Курган присоединился к предложению снизить ставку по льготной ипотеке
Лолита Милявская сдала ДНК-тест на алкоголизм
Подмосковье стало лидером по производству грибов в России
Туктамышева показала форму сборной России на ЧМ в Швеции
Эксперт Сивков рассказал о новой-старой украинской ракете

BoogelWoogel возвращается на "Розу Хутор"

Общество

Легендарный горнолыжный спуск в купальниках вновь пройдет в горах Сочи. По доброй традиции с 7 по 11 апреля 2021 на курорте "Роза Хутор" пройдет самый зажигательный карнавал весны — BoogelWoogel.

"В наше "непростое" время, то, что пятый BoogelWoogel состоится — это уже событие! Мы выдержали положенную социальную дистанцию в два года и наконец-то возвращаемся на любимую "Розу Хутор". Время не прошло зря — мы придумали новые и, не побоюсь этого слова, невероятные развлечения. По сообщению Гидрометцентра, Боги Снегокатания благоволят BoogelWoogel, и поэтому снежный покров будет во всех стратегически важных для креативных и веселых райдеров местах", — рассказал организатор BoogelWoogel Никита Гирин.

Карнавал проводится на курорте "Роза Хутор" с 2016 года. Каждый год более 1000 райдеров участвуют в спуске в купальниках, претендуя на рекорда Гиннеса, в этом году он запланирован на 10 апреля.

BoogelWoogel возвращается на

Но, как отметил Никита Гирин: "Это еще не все, 8 апреля состоится спуск "курса доллара" в арт-медицинских масках. 9 апреля помимо карнавального пройдет и еще и пижамный спуск. А 10 апреля к ним, кроме купального, добавится еще свадебный. В этом году мы впервые проводим уникальный ночной арт-спуск. Это будет эффектное шоу-светопредставление: опытные райдеры и уверенные любители со светящимися элементами на костюмах синхронно спустятся с горы!"

BoogelWoogel возвращается на

Ритм всего BoogelWoogel задаст горнолыжный оркестр, а хедлайнерами карнавала в этом сезоне станут самые жизнерадостные артисты России — The Hatters и Шура. По традиции планируются и самые зрелищные и креативные состязания:

  • прыжки на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах в бассейн,
  • кубок горнолыжных конструкторов
  • и конкурс сноубордической красоты Мисс BoogelWoogel.
BoogelWoogel возвращается на

Регистрация на высокогорный карнавал на сайте www.boogelwoogel.ru уже началась.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
IT-отрасль поддержат налоговыми льготами и инвестиционными вычетами
И без них хорошо: власти ФРГ "отказались" от санкции США по "СП-2"
Учёные ошибались: консерваторы ничуть не лучше либералов
Сахар активизирует процесс образования жира в печени
Счётная палата проинформировала ФСБ о проблемах с госдолгом Мордовии
Пригожин заподозрил разведку США в употреблении галлюциногенов
"Краснодар" вернул вратаря Сафонова в основной состав
Авербух подарил Арзамасовой романтический полёт на воздушном шаре
Эксперт объяснил дефицит квартир в РФ и дал совет покупающим жильё
Аналитики: захват другой страны даст рейтинг Путину
Популярное
Общество
Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью

Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.

Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Парад мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Новости Симферополя
Сколько жителей Крыма недовольно воссоединением с Россией
Путешествия
Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре
Руслан Веснянко Бандеру "выселили" с Московского проспекта Киева, но надолго ли? Руслан Веснянко Василий Амирджанов Симоньян предложила запретить иностранные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если "народ захочет" Любовь Степушова
Новости медицины
Микробиолог Гинцбург сообщил о противопоказаниях для вакцинации
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Бывший СССР
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников