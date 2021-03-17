BoogelWoogel возвращается на "Розу Хутор"

Легендарный горнолыжный спуск в купальниках вновь пройдет в горах Сочи. По доброй традиции с 7 по 11 апреля 2021 на курорте "Роза Хутор" пройдет самый зажигательный карнавал весны — BoogelWoogel.

"В наше "непростое" время, то, что пятый BoogelWoogel состоится — это уже событие! Мы выдержали положенную социальную дистанцию в два года и наконец-то возвращаемся на любимую "Розу Хутор". Время не прошло зря — мы придумали новые и, не побоюсь этого слова, невероятные развлечения. По сообщению Гидрометцентра, Боги Снегокатания благоволят BoogelWoogel, и поэтому снежный покров будет во всех стратегически важных для креативных и веселых райдеров местах", — рассказал организатор BoogelWoogel Никита Гирин.

Карнавал проводится на курорте "Роза Хутор" с 2016 года. Каждый год более 1000 райдеров участвуют в спуске в купальниках, претендуя на рекорда Гиннеса, в этом году он запланирован на 10 апреля.

Но, как отметил Никита Гирин: "Это еще не все, 8 апреля состоится спуск "курса доллара" в арт-медицинских масках. 9 апреля помимо карнавального пройдет и еще и пижамный спуск. А 10 апреля к ним, кроме купального, добавится еще свадебный. В этом году мы впервые проводим уникальный ночной арт-спуск. Это будет эффектное шоу-светопредставление: опытные райдеры и уверенные любители со светящимися элементами на костюмах синхронно спустятся с горы!"

Ритм всего BoogelWoogel задаст горнолыжный оркестр, а хедлайнерами карнавала в этом сезоне станут самые жизнерадостные артисты России — The Hatters и Шура. По традиции планируются и самые зрелищные и креативные состязания:

прыжки на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах в бассейн,

кубок горнолыжных конструкторов

и конкурс сноубордической красоты Мисс BoogelWoogel.

Регистрация на высокогорный карнавал на сайте www.boogelwoogel.ru уже началась.