Происки конкурентов: неизвестные испортили граффити Бэнкси в Рединге

Надпись на испорченном граффити свидетельствует, что акт вандализма совершила команда конкурента Бэнкси. Впрочем, сам конкурент скончался ещё в 2014 году.

Граффити, изображающее побег арестанта, появилось на стене Редингской тюрьмы 1 марта. Судя по всему, изображение было посвящено ирландскому поэту и драматургу Оскару Уайльду, проведшему в этих стенах полтора года за мужеложество. Спустя несколько дней после появления картины Бэнкси выложил в своём Instagram видеоролик, подтверждающий авторство. На видео был запечатлён процесс создания граффити: человек в арестантской робе спускается по стене на верёвке из связанных простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта строчками текста.

Сегодня обнаружилось, что нижняя часть граффити, где нарисована печатная машинка, залита красной краской, сообщила The Independent. Рядом с пятном надпись: Team Robbo ("Команда Роббо"). Это позволило предположить, что рисунок испортили фанаты другого британского уличного художника, считавшегося "врагом" Бэнкси - Короля Роббо (King Robbo). Их "противостояние" длилось довольно долгое время, "враги" часто закрашивали граффити друг друга, об этом даже был снят документальный фильм "Войны граффити" (Graffiti Wars). Сам Король Роббо (Джон Робертсон) скончался в 2014 году.