Регионы не будут самостоятельно решать судьбу бездомных животных

Депутаты фракции "Единая Россия" отозвали из Госдумы законопроект о наделении регионов страны правом самостоятельно регулировать численность безнадзорных животных. Они же были и инициаторами идеи.

"Я рад, что всё ещё сохраняется гуманность в нашей стране. Осталось только финансировать приюты, и следить за выполнением всех требований. Причем, думаю, что это самостоятельное решение властей — отзыв законопроекта произошел не под давлением. Во власти сидят хорошие люди", — прокомментировал "Правде.Ру" решение депутатов член Всероссийского зоозащитного движения Вячеслав Щербаков.

Документ раскритиковал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он пояснил, что законопроект живодерский и поставит крест на всей работе в области защиты прав животных.

Депутат Калининградской облдумы Валерий Губаров также заверил, что в этом регионе народные избранники, если бы закон был принят, отменять программу ОСВВ не стали бы.

"У нас она работает и работает хорошо. Животных забирают с улиц, стерилизуют и либо выпускают обратно, либо оставляют жить в приютах", — пояснил он.

По мнению зоозащитников, программа ОСВВ эффективней всего работает в Рязани, Нижегородской области и Санкт — Петербурге.

На сайте change. org была создана петиция за отмену законопроекта. На момент 16.03.2021 18.00 по Мск ее подписали более 10 000 человек.

В петиции говорится, что "с прекращением массового уничтожения безнадзорных собак и переключением на ОСВВ, в 2020 году на территории Российской Федерации, согласно статистике Роспотребнадзора, впервые за 5 лет было зафиксировано снижение укусов, наносимых животными людям, на 10%".

1 января 2020 года в России вступил в силу закон об ответственном отношении с животными. В числе прочего он запрещает питомникам умерщвлять животных без медицинских показаний.