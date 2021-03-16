Пушков рассказал о риске для Twitter потерять Россию

Twitter рискует потерять российскую площадку, заявил сенатор Алексей Пушков, сообщает РИА "Новости".

"Джек Дорси пытается диктовать нам повестку дня? А он подумал, что может лишиться всякого доступа к информационному пространству России?" — поинтересовался парламентарий в Twitter.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в ведомстве допускают возможность блокировки Twitter в течение месяца. Он пояснил, что решение будет принято исходя из действий администрации соцсети, отметив при этом, что пока руководство компании на прямой диалог не вышло.