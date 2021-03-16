Twitter рискует потерять российскую площадку, заявил сенатор Алексей Пушков, сообщает РИА "Новости".
"Джек Дорси пытается диктовать нам повестку дня? А он подумал, что может лишиться всякого доступа к информационному пространству России?" — поинтересовался парламентарий в Twitter.
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в ведомстве допускают возможность блокировки Twitter в течение месяца. Он пояснил, что решение будет принято исходя из действий администрации соцсети, отметив при этом, что пока руководство компании на прямой диалог не вышло.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.