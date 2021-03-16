Россиян предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи

Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом "Известиям" рассказали опрошенные эксперты.

"Например, по новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится примерно с 800 тысяч рублей до трех миллионов (10-15% от цены самого трактора)", — отметил председатель правления ассоциации "Асход" Александр Алтынов.

По его словам, в результате этого пшеница, картофель и другие овощи подорожают на 1,5 процента.