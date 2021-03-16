Instagram запретил взрослым писать сообщения незнакомым детям

Руководство Instagram ввело новую политику, которая ограничивает коммуникации между подростками и взрослыми. Цель нововведений в том, чтобы оградить молодёжь от возможного опасного влияния. Взрослые пользователи не смогут отправлять сообщения подросткам, которые на них не подписаны.

В приложении Instagram будут появляться подсказки, указывающие на взрослых пользователей с "подозрительным поведением". Также будет показано уведомление: "Будьте осторожны, когда делитесь фотографиями, видео или информацией с незнакомыми людьми".

Новая опция появится в некоторых странах уже в марте, но компания не уточняет, в каких именно.

Instagram также готовит новую "технологию искусственного интеллекта и машинного обучения", благодаря которой можно будет определить возраст человека при регистрации аккаунта. Пользователи должны быть старше 13 лет, но дети могут легко обойти систему. Как именно будет работать функция, пока не сообщается.