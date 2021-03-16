Голикова назвала число безработной молодёжи в России

Более трети зарегистрированных безработных в России — молодые люди в возрасте до 29 лет, в том числе с высшим образованием, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА "Новости".

"2020 год стал сложным годом и для экономики, и для рынка труда, увеличилась безработица. Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет", — сказала Голикова.