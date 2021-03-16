В правительстве призвали запретить пластиковые трубочки

Нужно не бояться запретительных мер по использованию материалов, которые невозможно переработать, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на форуме "Чистая страна".

"Мы должны запрещать (и не бояться этого делать!) использовать и выпускать в обращение неперерабатываемые материалы", — сказала Абрамченко.

Она уточнила, что к таким материалам можно отнести неперерабатываемые виды пластика, в том числе цветного, и коктейльные пластиковые трубочки.