Нужно не бояться запретительных мер по использованию материалов, которые невозможно переработать, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на форуме "Чистая страна".
"Мы должны запрещать (и не бояться этого делать!) использовать и выпускать в обращение неперерабатываемые материалы", — сказала Абрамченко.
Она уточнила, что к таким материалам можно отнести неперерабатываемые виды пластика, в том числе цветного, и коктейльные пластиковые трубочки.
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