Психолог назвала идеи необычных свиданий в Москве

Весна — время любви, новых чувств и свиданий. О том, как сделать встречу со своей второй половинкой необычной, в интервью Москва 24 рассказала психолог Софья Бельская.

"Что может быть приятнее весной, чем прогулка по городу? А чтобы не бродить по уже давно известным местам и не ломать голову над оригинальными маршрутами самостоятельно, обратитесь к специально обученным людям — экскурсоводам. Но только к тем, кто делает авторские туры. Если залезть в поисковик, найдется экскурсия на любой вкус", — посоветовала она.

Так, будут интересны прогулки по маршрутам героев произведений русских писателей, по местам свиданий известных людей и по известным дворам.

Если же будет не очень хорошая погода, то можно сходить в кино.

Многих влюблённых, вероятно, заинтересует прогулка в темноте. Необычную экскурсию по воссозданным местам вроде кафе, улицы или обычной комнаты проводят в ТРЦ "Ривьера".

В процессе "светлой" части экскурсии гостям расскажут об интересных фактах из жизни слабовидящих людей и познакомят с азбукой Брайля.

Творческим людям может быть интересно "арт-свидание" со стрельбой красками.

"Здесь разрешается легально кидать в партнёра красками и творить буквально всё, что угодно, пользуясь подручными инструментами — красками, кистями, блёстками. А если хотите провести свидание более спокойно, возьмите мастер-класс по текстильной росписи. Процесс будет сопровождать художник, поэтому результат вас точно обрадует", — рекомендует Бельская.

Ещё одна идея для романтичного свидания — провести его на высоте птичьего полёта, поднявшись на одну из городских смотровых площадок или на крышу высотного здания.

"На мероприятии "Рассветомания" вам предложат подняться на крышу небоскрёба на рассвете, понаблюдать, как просыпается Москва, и сделать незабываемые фотографии. С вами обязательно будет гид, который позаботится о безопасности мероприятия", — пояснила Бельская.