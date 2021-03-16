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Автомобиль "ВАЗ-2103", первым владельцем которого был Борис Немцов, продается за 3 миллиона рублей, сообщила РИА "Новости" жительница Нижнего Новгорода Наталья Убайдова.

"Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу", — написала Убайдова на своей странице в соцсети Facebook.

Она разместила фото документов на машину. Так, в ПТС автомобиля 1991 года выпуска с белым кузовом первым владельцем значится Немцов Борис, дата снятия с учета — 9 сентября 1997 года.

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Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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