Первые "Жигули" Бориса Немцова продают за три миллиона рублей

Автомобиль "ВАЗ-2103", первым владельцем которого был Борис Немцов, продается за 3 миллиона рублей, сообщила РИА "Новости" жительница Нижнего Новгорода Наталья Убайдова.

"Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу", — написала Убайдова на своей странице в соцсети Facebook.

Она разместила фото документов на машину. Так, в ПТС автомобиля 1991 года выпуска с белым кузовом первым владельцем значится Немцов Борис, дата снятия с учета — 9 сентября 1997 года.