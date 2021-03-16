Фонд президентских грантов получил рекордное число заявок

Рекордное количество проектов (12 255) поступило на 11-й по счету и второй в этом году конкурс Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-службе фонда. Приём заявок завершился 15 марта.

"Это уже 11-й по счету конкурс Фонда президентских грантов, и он стал беспрецедентным по количеству заявленных инициатив. Предыдущий рекорд был во втором конкурсе 2020 года, на который некоммерческие организации представили 11 085 проектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми популярными грантовыми направлениями среди участников конкурса на этот раз стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка проектов в области культуры и искусства, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.

"Традиционно, больше всего некоммерческие организации запросили гранты в группе от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. В этот раз таких проектов — 52%. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей — 34%", — отметили организаторы.