Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Месси отреагировал на повторение рекорда Хави
Кипр назвал условие закупки "Спутника V"
Рогозин заявил что США недооценили "Роскосмос"
Вирусолог рассказал, как штамм коронавируса из ЮАР попал в Россию
Захарова подтвердила готовность наращивать взаимодействие с Турцией
Погибшего в ходе Восточно-Прусской операции бойца опознали по медали
Сети 5G отказываются быстро работать на iPhone 12
"Между кураторами и курируемыми": о встрече глав МИД США и Японии
Эксперт назвала самые выгодные кредиты

Фонд президентских грантов получил рекордное число заявок

Общество

Рекордное количество проектов (12 255) поступило на 11-й по счету и второй в этом году конкурс Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-службе фонда. Приём заявок завершился 15 марта.

Фонд президентских грантов получил рекордное число заявок

"Это уже 11-й по счету конкурс Фонда президентских грантов, и он стал беспрецедентным по количеству заявленных инициатив. Предыдущий рекорд был во втором конкурсе 2020 года, на который некоммерческие организации представили 11 085 проектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми популярными грантовыми направлениями среди участников конкурса на этот раз стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка проектов в области культуры и искусства, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.

"Традиционно, больше всего некоммерческие организации запросили гранты в группе от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. В этот раз таких проектов — 52%. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей — 34%", — отметили организаторы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Цифровой суверенитет становится девизом дня
Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи
В России могут подорожать авиабилеты
В Гренландии под километровым слоем льда обнаружили живые растения
Кардиолог о самой главной причине смертности
Во Франции нашли ещё одну разновидность коронавируса
Володин предложил скорректировать ставку по льготной ипотеке
Газизов объяснил, зачем вернулся в "Уфу"
Украинский эксперт разъяснил, почему Киев не намерен "бомбить Донбасс"
Бобровский стал одним из лучших вратарей в истории НХЛ
Популярное
Новости медицины
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение

Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.

Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Деньги
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Политика. Новости и аналитика
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Усам Оздемиров Цифровой суверенитет становится девизом дня Усам Оздемиров Василий Амирджанов Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью Василий Амирджанов Руслан Веснянко Украина: на смену суржику придёт English? Руслан Веснянко
Новости Украины
ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа
Новости Симферополя
Нужны ли России китайцы в Крыму?
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Биатлон
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников