Школьников, интересующихся аниме, будут отправлять к психологу

Учащихся российских школ, которые публикуют на своих страницах в соцсетях изображения в стиле аниме, будут отправлять к психологу. За данную инициативу в интервью "Фонтанке" выступила глава комитета по образованию в Санкт-Петербурге Наталия Путилковская.

С ребёнком будут проводить индивидуальную работу, а также привлекать для работы с ним психолога и социального педагога.

В соцсетях были выявлены профили детей, покончивших жизнь самоубийством. Ранее они публиковали на своих страницах собственные рисунки в стиле аниме, а также кадры из мультсериала "Тетрадь смерти", пояснила Путиловская.

Если бы психологи знали об этом, то этих детей можно было бы удержать от рокового шага. Она привела в пример девочку, у которой не было друзей, и её лучшим товарищем стал герой из аниме.

Кроме того, следует обращать внимание на закрытые профили в соцсетях, это тоже может быть тревожным сигналом.