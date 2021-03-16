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Школьников, интересующихся аниме, будут отправлять к психологу

Общество

Учащихся российских школ, которые публикуют на своих страницах в соцсетях изображения в стиле аниме, будут отправлять к психологу. За данную инициативу в интервью "Фонтанке" выступила глава комитета по образованию в Санкт-Петербурге Наталия Путилковская.

Школьников, интересующихся аниме, будут отправлять к психологу

С ребёнком будут проводить индивидуальную работу, а также привлекать для работы с ним психолога и социального педагога.

В соцсетях были выявлены профили детей, покончивших жизнь самоубийством. Ранее они публиковали на своих страницах собственные рисунки в стиле аниме, а также кадры из мультсериала "Тетрадь смерти", пояснила Путиловская.

Если бы психологи знали об этом, то этих детей можно было бы удержать от рокового шага. Она привела в пример девочку, у которой не было друзей, и её лучшим товарищем стал герой из аниме.

Кроме того, следует обращать внимание на закрытые профили в соцсетях, это тоже может быть тревожным сигналом.

 

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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