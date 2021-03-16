Видеохостинг Youtube ввёл ограничения на доступ к фильму "Ржев. 500 дней в огне" из-за содержащихся в нём сцен насилия, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе компании Google.
Ранее Роскомнадзор направил письмо руководству Google, потребовав снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", наложенные YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента. Видеозапись размещена на официальном канале российского СМИ "БелРос" на видеохостинге YouTube.
"На видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нём сцен насилия — изображений мёртвых тел", — сообщили в пресс-службе Google.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.