Максимальное наказание за "нетрезвое" вождение может увеличиться с двух до трёх лет лишения свободы.
По данным газеты "Коммерсант", изменения разработаны в Министерстве внутренних дел по поручению замглавы ведомства Юрия Борисова. Заявляется, что уже имеющиеся санкции оказались недостаточны. Люди садятся пьяными за руль, даже испытав на себе "тяжесть" уголовного наказания и судимости.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности якобы уже поддержала поправки. Суд может назначить в "пьяном" случае штраф 100-300 тысяч рублей, лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний.
В сентябре 2020 года сообщалось, что Ростех разработал дистанционную систему проверки водителей на трезвость.
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