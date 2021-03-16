В России могут ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде

Максимальное наказание за "нетрезвое" вождение может увеличиться с двух до трёх лет лишения свободы.

По данным газеты "Коммерсант", изменения разработаны в Министерстве внутренних дел по поручению замглавы ведомства Юрия Борисова. Заявляется, что уже имеющиеся санкции оказались недостаточны. Люди садятся пьяными за руль, даже испытав на себе "тяжесть" уголовного наказания и судимости.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности якобы уже поддержала поправки. Суд может назначить в "пьяном" случае штраф 100-300 тысяч рублей, лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Ростех разработал дистанционную систему проверки водителей на трезвость.