В чем расширить компетенции омбудсменов: мнение эксперта

Уполномоченным по правам человека в России необходимо расширить круг полномочий. Об этом "Правде.Ру" сообщила общественная деятельница Мария Арбатова.

"90% того, что делает уполномоченный по правам человека в России в результате разбивается о действия правоохранительных органов и силовых структур. Уполномоченный не может попасть беспрепятственно в место, где происходит правонарушение. Например в отделе полиции сидит задержанный на мининге. К нему не пускают адвоката, не дают позвонить. И уполномоченного тоже не пускают", — отметила она.

О том, что компетенции уполномоченных по правам человека в России могут быть расширены заявила член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева.

Одним из необходимых дополнений при расширении полномочий должно стать введение удостоверения — "вездехода".

"Это документ, который бы открывал двери для омбудсмена в любые учреждения. Такие корочки были в советские времена у важных чиновников. С ними можно будет без проблем попасть в любую квартиру, на любой суд", — сказала Арбатова.

Вопрос как можно на законодательном уровне регулировать деятельность омбудсменов в стране прорабатывают представители власти, эксперты и сенаторы Совета Федерации.