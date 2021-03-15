В чем расширить компетенции омбудсменов: мнение эксперта

Уполномоченным по правам человека в России необходимо расширить круг полномочий. Об этом "Правде.Ру" сообщила общественная деятельница Мария Арбатова.
"90% того, что делает уполномоченный по правам человека в России в результате разбивается о действия правоохранительных органов и силовых структур. Уполномоченный не может попасть беспрепятственно в место, где происходит правонарушение. Например в отделе полиции сидит задержанный на мининге. К нему не пускают адвоката, не дают позвонить. И уполномоченного тоже не пускают", — отметила она.
О том, что компетенции уполномоченных по правам человека в России могут быть расширены заявила член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева.
Одним из необходимых дополнений при расширении полномочий должно стать введение удостоверения — "вездехода".
"Это документ, который бы открывал двери для омбудсмена в любые учреждения. Такие корочки были в советские времена у важных чиновников. С ними можно будет без проблем попасть в любую квартиру, на любой суд", — сказала Арбатова.
Вопрос как можно на законодательном уровне регулировать деятельность омбудсменов в стране прорабатывают представители власти, эксперты и сенаторы Совета Федерации.
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