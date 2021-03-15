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Милонов: турецкого лоббиста Семенова нужно привлечь к ответственности

Общество

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов назвал эксперта Кирилла Семенова агентом турецких спецслужб и потребовал привлечь его к ответственности за лоббирование интересов Анкары.

Милонов: турецкого лоббиста Семенова нужно привлечь к ответственности

В день 10-летней годовщины революции в Сирии в русскоязычном сегменте СМИ стали один за другим появляться "экспертные комментарии" востоковеда Кирилла Семенова. ВВС, Лента. ру, РБК и другие издания опубликовали свои материалы, опираясь на мнение "специалиста". Все они содержат протурецкий взгляд Семенова на события в Сирии.

Несколько лет Семенов работает в Российском совете по международным делам (РСМД). Однако его деятельность далека от задач, стоящих перед советом. Семенов открыто называет правительство Сирии нелегитимным и поддерживает деятельность антиправительственных формирований в сирийской провинции Идлиб, которая де-факто находится под контролем Анкары.

Семенов является частым спикером зарубежных ресурсов и изданий, признанных иноагентами в России. В беседах с журналистами он не стесняется оправдывать захватническую политику Турции в регионе.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов уверен, что Семенова давно пора привлечь к ответственности за лоббирование в России интересов правительства Турции.

"Я считаю, что для этого есть абсолютно понятный и нормальный рецепт: не оскорбляя и не унижая его достоинство, сделать то, что давно пора сделать — привлечь его к ответственности. Потому что человек является агентом влияния турецких спецслужб, это совершенно понятно", — уверен Милонов.

Он добавил, что деятельность Семенова по отработке денег турецких спонсоров уже перешла все границы.

"Его позиция оголтелой защиты пантюркизма и оправдания угрозы, по сути дела, территориальной целостности нашей страны уже перешла все пределы. Его спонсоры, они как раз об этом и ведут речь. И все чаще появляющиеся планы "великого османа" Эрдогана на расширение Турции являются ничем иным как наказуемым деянием — по крайней мере для Семенова, который является гражданином Российской Федерации".

Милонов обратил внимание на тот факт, что если бы Семенов продвигал пророссийскую позицию в Турции, то он давно бы уже оказался в тюрьме.

"Все инакомыслие там выжигается каленым железом. Конечно, Эрдоган у себя такого никогда не позволяет. Там может быть только одна идеология — идеология великой Турции во главе с Эрдоганом, от Греции до Таджикистана", — заключил Милонов.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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