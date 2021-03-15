Регионам могут позволить самим решать судьбу бездомных животных

"Это будет убийство на месте. Вернёмся к тому от чего ушли". Так отреагировала на инициативу депутатов Госдумы позволить регионам самим решать, продолжать пользоваться программой ОСВВ (Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат) или умерщвлять безнадзорных животных, зоозащитник, руководитель АНО "Реабилитационный центр для бездомных животных "Славянское" Екатерина Ублинская. Сейчас программа ОСВВ действует на территории всей страны, и усыплять животных в приютах можно только в том случае, если они болеют и страдают.
"Сейчас в стране введен закон на использование программой ОСВВ. И то во многих регионах он нарушается и не исполняется. А если его отменить, то это будет живодёрство. Это вернутся живодёрни, где животных будут безнаказанно массово убивать!" — пояснила "Правде.Ру" Екатерина Ублинская.
По словам некоторых депутатов, после принятия Закона "Об ответственном обращении с животными" стало ясно, что в регионах не хватает средств для создания достаточного числа приютов.
"Проблему решать надо с надлежащим подходом к владельцам, воинским частям, стройкам, где большое количество безнадзорных животных. Есть ряд факторов, которые влияют на большое число таких зверей. И нужно сначала устранить эти факторы. А мы хотим пройтись по головам, убить всех собак, ублажить бабушку-жалобщицу. Но ситуация не поменяется. Будут опять бесконечно выделяться средства из бюджета на убийство животных", — уверена зоозащитник.
Также Ублинская добавила, что при качественной реализации программы ОСВВ результатом станет снижение численности безнадзорных животных. В ряде регионов программа привела к сокращению количества бродячих зверей, стало меньше случаев нападения собак на людей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы думской фракции Андрея Исаева, "Единая Россия" не поддержит инициативу своих коллег.
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