Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россияне взяли сельскую ипотеку почти на 108 млрд рублей
В Турции началась вакцинация работников сферы туризма
Пассажира автобуса без маски избили после критики Путина
С 1 июля на продаваемых в РФ гаджетах установят отечественный поисковик
Собственник банка "Европейский Экспресс" осуждён на девять лет
WADA не будет применять санкций в отношении "Хааса" за российский флаг
Диетолог дала советы по питанию в Великий пост
Дознавателя полиции арестовали по подозрению в сбыте наркотиков
Байден запланировал самое масштабное с 1993 года повышение налогов

Регионам могут позволить самим решать судьбу бездомных животных

Общество

"Это будет убийство на месте. Вернёмся к тому от чего ушли". Так отреагировала на инициативу депутатов Госдумы позволить регионам самим решать, продолжать пользоваться программой ОСВВ (Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат) или умерщвлять безнадзорных животных, зоозащитник, руководитель АНО "Реабилитационный центр для бездомных животных "Славянское" Екатерина Ублинская. Сейчас программа ОСВВ действует на территории всей страны, и усыплять животных в приютах можно только в том случае, если они болеют и страдают.

Регионам могут позволить самим решать судьбу бездомных животных

"Сейчас в стране введен закон на использование программой ОСВВ. И то во многих регионах он нарушается и не исполняется. А если его отменить, то это будет живодёрство. Это вернутся живодёрни, где животных будут безнаказанно массово убивать!" — пояснила "Правде.Ру" Екатерина Ублинская.

По словам некоторых депутатов, после принятия Закона "Об ответственном обращении с животными" стало ясно, что в регионах не хватает средств для создания достаточного числа приютов.

"Проблему решать надо с надлежащим подходом к владельцам, воинским частям, стройкам, где большое количество безнадзорных животных. Есть ряд факторов, которые влияют на большое число таких зверей. И нужно сначала устранить эти факторы. А мы хотим пройтись по головам, убить всех собак, ублажить бабушку-жалобщицу. Но ситуация не поменяется. Будут опять бесконечно выделяться средства из бюджета на убийство животных", — уверена зоозащитник.

Также Ублинская добавила, что при качественной реализации программы ОСВВ результатом станет снижение численности безнадзорных животных. В ряде регионов программа привела к сокращению количества бродячих зверей, стало меньше случаев нападения собак на людей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы думской фракции Андрея Исаева, "Единая Россия" не поддержит инициативу своих коллег.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Регионам могут позволить самим решать судьбу бездомных животных
WADA не будет применять санкций в отношении "Хааса" за российский флаг
Собственник банка "Европейский Экспресс" осуждён на девять лет
Диетолог дала советы по питанию в Великий пост
Дознавателя полиции арестовали по подозрению в сбыте наркотиков
Как "классный уголок" расстроил пензенского губернатора
Байден запланировал самое масштабное с 1993 года повышение налогов
Эксперт оценил прогноз о падении курса доллара
Ребёнок скончался, находясь в гостях у родственников под Саратовом
Интернет-омбудсмен: владельцы соцсетей решают за нас, что хорошо, что плохо
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алёна Кравец рассекретила тайну Валентины Легкоступовой

Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.

Алёна Кравец рассекретила тайну Валентины Легкоступовой
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Экономика и бизнес
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Власть
В МИД рассказали, зачем Запад придумал историю с Навальным
Новости Украины
Три причины, по которым в Донбассе может снова начаться война
Любовь Степушова Нужны ли России китайцы в Крыму? Любовь Степушова Василий Амирджанов Бурляев требует оградить детей от героев Marvel Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Наука и техника
Стало известно, в какой сфере Россия стала мировым лидером
Мир. Новости мира
Греция задыхается и гибнет в тисках Евросоюза
Дмитрий Певцов вступился за "подозрительно" бедные семьи
Российский шоу-бизнес
Дмитрий Певцов вступился за "подозрительно" бедные семьи
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников