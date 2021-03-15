Путин оценил активное развитие центра "Сириус"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой отметил успехи центра "Сириус", который активно развивается и становится центром подготовки талантливых школьников и их преподавателей.

"Сириус" у нас развивается активно, благодаря вашим усилиям и усилиям команды, которую вы собрали и сплотили вокруг себя. Он действительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавателей, работает в регионах самым активным образом, развивает все направления, которые были выбраны в качестве приоритетных на первом этапе, и расширяет свою деятельность", — сказал Путин.