Профессии, от которых люди получают больше всего удовольствия

Наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий, в ресторанах и кафе, а также в медицине, показало исследование сервиса "Работа.ру", имеющееся в распоряжении РИА "Новости".

В исследовании приняли участие более 5,5 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России. Оно проходило в марте 2021 года. В целом 46% россиян отметили, что довольны текущей работой.

"Наибольшая доля довольных сотрудников работают в сфере IT — 60%. Удовлетворение текущим местом указали более половины (52%) опрошенных работников ресторанов и кафе. На третьем месте по количеству довольных сотрудников оказалась область медицины — там довольны 50% респондентов", — рассказал сервис.