Блокируя российский интернет-контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства, заявила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они блокируют наши аккаунты, они блокируют документальные фильмы, блокируют каналы информационные, решают, что из канала "Крым 24" можно смотреть, а что нельзя... Они своими же руками, демонстрируя абсолютно аморальное поведение в сети... они сами ускорили то, на что мы долгое время не решались, мы все время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство что касается деятельности американских интернет-монополий", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".