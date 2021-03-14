Повышение цен на продукты отразилось на экономии салфеток в общепите

Возможность повышения цен в российских заведениях общественного питания допустили из-за подорожания продуктов, сообщает РБК.

Собственники ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов и "Теремок" Михаил Гончаров сделали заявление, что пересмотрят цены на свои блюда.

Гончаров рассказал и о том, что для выхода из сложившейся ситуации на фуд-кортах теперь используют пластиковые столовые приборы старого образца и отказались от качественных салфеток.

"Лучше использовать салфетки поскромнее, но остаться с прежними ценами и прежним качеством блюд", — отметил он.

Представители сети ресторанов KFC рассказали, что периодически проводят корректировку цен на некоторые позиции в меню. А в "Макдоналдсе" заявили, что не собираются повышать цены вовсе.