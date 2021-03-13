Отец Маркл встал на сторону монаршей фамилии после интервью дочери

У герцогини Сассекской непросто складываются отношение с отцом.

Томас Маркл давно не одобряет поведения дочери. Он ранее осудил наследницу за выход из королевской семьи.

Мужчина объяснил, что не видит проявление расизма в вопросе о цвете кожи своего внука.

"Я очень уважаю королевскую семью и совсем не считаю, что британская королевская семья — расисты. Я не думаю, что британцы — расисты. Я считаю, что Лос-Анджелес — расистский, Калифорния — расистская, но не думаю, что британцы такие", — цитирует слова Томаса Маркла издание Reuters.

Он уверен, что размышления о цвете кожи малыша являются просто необдуманным репликой, которая не имеет никакого значения.

Меган Маркл ранее рассказала в интервью американской журналистке Опре Уинфри, что членов королевской семьи волновало то, что младенец может родиться со смуглой кожей.