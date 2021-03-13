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Отец Маркл встал на сторону монаршей фамилии после интервью дочери

Общество

У герцогини Сассекской непросто складываются отношение с отцом.

Отец Маркл встал на сторону монаршей фамилии после интервью дочери

Томас Маркл давно не одобряет поведения дочери. Он ранее осудил наследницу за выход из королевской семьи.

Мужчина объяснил, что не видит проявление расизма в вопросе о цвете кожи своего внука. 

"Я очень уважаю королевскую семью и совсем не считаю, что британская королевская семья — расисты. Я не думаю, что британцы — расисты. Я считаю, что Лос-Анджелес — расистский, Калифорния — расистская, но не думаю, что британцы такие", — цитирует слова Томаса Маркла издание Reuters.

Он уверен, что размышления о цвете кожи малыша являются просто необдуманным репликой, которая не имеет никакого значения. 

Меган Маркл ранее рассказала в интервью американской журналистке Опре Уинфри, что членов королевской семьи волновало то, что младенец может родиться со смуглой кожей.

 

 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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