У герцогини Сассекской непросто складываются отношение с отцом.
Томас Маркл давно не одобряет поведения дочери. Он ранее осудил наследницу за выход из королевской семьи.
Мужчина объяснил, что не видит проявление расизма в вопросе о цвете кожи своего внука.
"Я очень уважаю королевскую семью и совсем не считаю, что британская королевская семья — расисты. Я не думаю, что британцы — расисты. Я считаю, что Лос-Анджелес — расистский, Калифорния — расистская, но не думаю, что британцы такие", — цитирует слова Томаса Маркла издание Reuters.
Он уверен, что размышления о цвете кожи малыша являются просто необдуманным репликой, которая не имеет никакого значения.
Меган Маркл ранее рассказала в интервью американской журналистке Опре Уинфри, что членов королевской семьи волновало то, что младенец может родиться со смуглой кожей.
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