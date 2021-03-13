Елизавета II рассказала о встрече с Юрием Гагариным

Королева Великобритании трепетно хранит память о знакомстве с русским космонавтом.

Елизавета II на научном форуме поделилась своими воспоминаниями о беседе с легендарным покорителем Космоса Юрием Гагариным.

Историческая встреча состоялась около шестидесяти лет назад.

Как сообщает ТАСС, одна из представительниц научного сообщества Великобритании учёный-космолог Мегги Адерин-Покок объяснила, что Юрий Гагарин вдохновил её на то, чтобы посвятить свою жизнь науке.

"Одна из причин, почему я стала ученым-космологом, — человек, с которым у меня день рождения в один день, 9 марта, Юрий Гагарин, первый человек, который побывал в космосе, и мне кажется, вы встречались с ним, каким он был?" — обратилась к Елизавете II Адерин-Покок.

Королева рассказала, что ей запомнилась харизма и особая притягательность Гагарина.

"Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым космонавтом, делал его особенно очаровательным", — отметила Елизавета II.