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В Москве стартовал проект "Литературная карта России в комиксах"

Общество

15 марта в 16:00 Российская государственная библиотека для молодёжи совместно с центром историй РГБМ при поддержке Минкультуры РФ в онлайн-режиме представят интерактивный челлендж-проект, посвящённый репрезентации в рисованных историях литературного наследия российских регионов — "Литературная карта России в комиксах".

В Москве стартовал проект "Литературная карта России в комиксах"

Проект создан на основе комиксов по различным темам, среди которых эпизоды из биографии известных российских писателей, фантазии по произведениям региональных авторов или с их участием в качестве главных героев, а также истории, ставшие основой повестей и рассказов.

"Литературная карта России в комиксах" станет глобальной платформой, призванной способствовать творческой реализации молодёжи.

Ведь сегодня мало кто из молодых людей знает, чем известен тот или иной регион России, а также о его месте в истории русской литературы.

Проект "Литературная карта России в комиксах" позволит существенно расширить личную географию читателей.

Комиксы-победители из регионов будут участвовать в общероссийском смотре и финальной выставке в Москве в конце 2021 года. После подведения итогов конкурса будет опубликован сборник лучших работ и представлена интерактивная карта России в Интернете.

Открытие расширенной экспозиции "Литературной карты России в комиксах" запланировано на 2022 год. Затем она отправится в путешествие по России и за рубеж.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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