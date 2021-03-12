Заключённых отправят расчищать Арктику

Хорошо, если в Арктике появится колония, в которой заключённые смогут находиться и работать. Так прокомментировал "Правде.Ру" информацию о том, что ФСИН может отправить заключённых расчищать Арктику от загрязнений, заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов.

"Это как колония-поселение, только условия могут быть ещё более комфортные. Что-то вроде трудового центра. Тем более заключённые должны работать. Они таким образом и иски свои могут возмещать, и финансовый ущерб, который они причинили",- сказал он.

Холодов считает, что в Арктику будут посылать заключённых, которые либо имеют отношение к работе такого плана, либо их обучат перед отправкой.

"Вряд ли людям прямо сегодня дадут теплый воротник и отправят. В колониях у нас не только наркоманы сидят. Много образованных людей. Тем более уверен, туда инвалидов не направят, а поедут люди с хорошим здоровьем", — заключил Холодов.

Директор ФСИН России Александр Калашников сообщил, что структура договорилась об отправке заключенных в Арктику с Красноярским краем и Норильском. Сейчас территориальные службы должны продолжить работу по данному направлению, отметил он.