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Монеточка показала свой свадебный наряд

Общество

На роспись в ЗАГСе Монеточка явилась в скромном светлом платьице.

Монеточка показала свой свадебный наряд

Однако потом Елизавете Гырдымовой захотелось настоящего праздника. Её потянуло на кукольный образ с облаком кринолина. На свадебном торжестве, которое состоялось спустя месяц после росписи, невеста уже выглядела иначе.

"Никогда бы не подумала, что моё свадебное платье будет ТАКИМ. Прикидывала, что надену: либо брючный костюм, либо короткое, либо чёрное… Ни в коем случае никаких пышных объёмов, тюля, цветочков и рюшек — зарекалась я… Но когда зашла в магазин, что-то переклинило, и вот уже я — огромный белый торт. И, кстати, ни о чем не жалею!" — написала Лиза под фото.

26 декабря 2020 года певица Монеточка вышла замуж за своего соратника по творчеству музыканта Виктора Исаева.

Затем исполнительница разместила снимок с большим животом. Поклонники решили, что Лиза ждёт ребёнка, однако на других фотографиях, опубликованных позже, объёмный живот певицы куда-то исчез.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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