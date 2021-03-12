Военный историк призвал бороться с фейками российских СМИ через суд

Противодействовать фейкам оппозиционных российских СМИ можно только через суд, считает военный историк Виктор Огнев.

Информационное агентство "Росбалт" вновь распространило фейк о деятельности россиян на территории ЦАР.

"Наемники из российской частной военной компании "Вагнер" без суда казнили четырех мужчин в городе Бамбари на северо-востоке Центральноафриканской Республики", — пишет "Росбалт", ссылаясь на заблокированный в ЦАР ресурс Corbeau News.

Российское издание 11 марта вновь разместило на своем сайте непроверенную информацию, не подкрепленную никакими доказательствами. Более того, пресс-секретарь правительства ЦАР Максим Анж Казаги прокомментировал инцидент еще 8 марта, заявив, что информация о "казни" не имеет под собой никаких оснований и может быть частью кампании, направленной на дискредитацию действий правительственной армии и ее российских союзников в стране.

Однако, выбирая между непроверенным источником и позицией официальных властей ЦАР, "Росбалт" акцентирует внимание на "злых русских", которые якобы нарушают закон.

Военный историк Виктор Огнев, комментируя подобные действия сотрудников российского издания, заметил, что информационная война — часть современной жизни и от нее никуда не деться.

"Сейчас по миру ведется тысячи информационных кампаний разного характера и это нормально, вопрос стоит только в том, как ей противодействовать", — заметил специалист.

Примечательно, что "Росбалт" может предстать перед судом за публикацию недостоверной информации. Об этом заявил официальный представитель Содружества офицеров за международную безопасность (организация, представляющая интересы российских инструкторов в ЦАР). По словам Александра Иванова, юристы организации уже готовят судебный иск против "Росбалта".

Виктор Огнев оценил подобное развитие событий, заметив, что судебные иски против недобросовестных журналистов могут быть самым эффективным способом противодействия изданиям, подобным "Росбалту".

"Бороться с фейками через суд — дело энергозатратное, но весьма эфффективное. Думаю, после подобных прецедентов у оппозиционных СМИ поубавится желания распространять недостоверную информацию", — резюмировал военный историк.