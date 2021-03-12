Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дальневосточная авиакомпания не получит денег из центра
Археологи приблизились к разгадке тайны Долины кувшинов в Лаосе
Женщины избили восьмилетнюю девочку в Домодедово
Клим Шипенко ответил Агате Муцениеце после слухов об их бурном романе
Военный эксперт пояснил, зачем США наращивают военные мощности
Ребёнок, выпавший из окна больницы в Чите, скончался в реанимации
Банки будут закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов
Рустам Солнцев рассказал о пагубном пристрастии Ольги Бузовой
БДТ в Петербурге могут закрыть на полгода из-за ремонта

Военный историк призвал бороться с фейками российских СМИ через суд

Общество

Противодействовать фейкам оппозиционных российских СМИ можно только через суд, считает военный историк Виктор Огнев.

Военный историк призвал бороться с фейками российских СМИ через суд

Информационное агентство "Росбалт" вновь распространило фейк о деятельности россиян на территории ЦАР.

"Наемники из российской частной военной компании "Вагнер" без суда казнили четырех мужчин в городе Бамбари на северо-востоке Центральноафриканской Республики", — пишет "Росбалт", ссылаясь на заблокированный в ЦАР ресурс Corbeau News.

Российское издание 11 марта вновь разместило на своем сайте непроверенную информацию, не подкрепленную никакими доказательствами. Более того, пресс-секретарь правительства ЦАР Максим Анж Казаги прокомментировал инцидент еще 8 марта, заявив, что информация о "казни" не имеет под собой никаких оснований и может быть частью кампании, направленной на дискредитацию действий правительственной армии и ее российских союзников в стране.

Однако, выбирая между непроверенным источником и позицией официальных властей ЦАР, "Росбалт" акцентирует внимание на "злых русских", которые якобы нарушают закон.

Военный историк Виктор Огнев, комментируя подобные действия сотрудников российского издания, заметил, что информационная война — часть современной жизни и от нее никуда не деться.

"Сейчас по миру ведется тысячи информационных кампаний разного характера и это нормально, вопрос стоит только в том, как ей противодействовать", — заметил специалист.

Примечательно, что "Росбалт" может предстать перед судом за публикацию недостоверной информации. Об этом заявил официальный представитель Содружества офицеров за международную безопасность (организация, представляющая интересы российских инструкторов в ЦАР). По словам Александра Иванова, юристы организации уже готовят судебный иск против "Росбалта".

Виктор Огнев оценил подобное развитие событий, заметив, что судебные иски против недобросовестных журналистов могут быть самым эффективным способом противодействия изданиям, подобным "Росбалту".

"Бороться с фейками через суд — дело энергозатратное, но весьма эфффективное. Думаю, после подобных прецедентов у оппозиционных СМИ поубавится желания распространять недостоверную информацию", — резюмировал военный историк.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Клим Шипенко ответил Агате Муцениеце после слухов об их бурном романе
Какими должны быть успешные подходы Украины в стратегии по Крыму
Военный эксперт пояснил, зачем США наращивают военные мощности
Ребёнок, выпавший из окна больницы в Чите, скончался в реанимации
Банки будут закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов
Как нам не отстать в космической гонке
Рустам Солнцев рассказал о пагубном пристрастии Ольги Бузовой
БДТ в Петербурге могут закрыть на полгода из-за ремонта
Россияне смогут передать справку 2-НДФЛ в банк через портал госуслуг
Из-за заражения детей кишечной инфекцией в детском саду возбудили дело
Популярное
Связь
Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"

Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.

Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Новости Белоруссии
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Евросоюз
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Азия
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Усам Оздемиров Как нам не отстать в космической гонке Усам Оздемиров Руслан Веснянко Как Зеленский обманул избирателей Руслан Веснянко Любовь Степушова США справедливо опасаются России в Венесуэле и на Кубе Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Галкин рассказал как Пугачёва поставила на место подругу Баскова
Мир. Новости мира
"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Российский шоу-бизнес
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников