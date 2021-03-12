Пригожин заявил об отсутствии аудитории у Bellingcat в России

Результаты по иску Bellingcat к РИА ФАН стали известны 11 марта и были обнародованы на сайте издания. По этому вопросу глава совета попечителей Медиахолдинга "Патриот" Евгений Пригожин дал комментарий порталу "Политонлайн". Пресс-центр компании "Конкорд", принадлежащей бизнесмену, на своей странице во "ВКонтакте" процитировал слова владельца.

По решению нидерландского суда все материалы РИА ФАН, обличающие коммерческие предложения, а также угрозы со стороны Bellingcat к сотрудникам ФАН, должны быть удалены. По словам Пригожина, руководители РИА ФАН уже дали по этому поводу комментарий, указывая на несоблюдение правовых норм.

По мнению петербургского предпринимателя, нет сомнений в недостоверности данных Bellingcat: "… иностранные суды охотно принимают иски, зачастую втихую, к российским компаниям, а российские суды стараются избавиться от таких исков. И эта ситуация требует законодательной корректировки. Россия — страна честных людей, которые не готовы к такого рода хитростям западной юриспруденции".

Bellingcat, как известно, получают деньги от западных спецслужб, и также по их заказу публикуют вбросы и пропаганду. По мнению Пригожина, в России Bellingcat — это не СМИ, и даже не организация, а попросту площадка для работы иностранных службистов. При этом бизнесмен уверен, что читателей в России у Bellingcat нет, поскольку те публикуют антироссийские сказки.