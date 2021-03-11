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Сергей Комков оценил новую систему оплаты труда учителей

Общество

В России хотят ввести единые стандарты зарплаты, ставок и окладов педагогов.

Сергей Комков оценил новую систему оплаты труда учителей

Новую систему оплаты педагогов в интервью "Правде.Ру" оценил президент Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения "Образование для всех", член-корреспондент (РАЕН) Сергей Константинович Комков.

"Дело в том, что этот вопрос уже давно обсуждается в экспертном сообществе и в Государственной Думе.

У нас действительно в какой-то степени была установлена дискриминационная система оплаты труда педагогических работников, когда за одну и ту же учебную нагрузку в разных регионах выплачивали разную зарплату, исходя из региональных показателей.

В последнее время было введено положение, что в зависимости от средней заработной платы по региону, исчислялась оплата труда педагогических работников. Она не должна была быть ниже среднего уровня заработной платы по региону. Но были регионы-доноры с высокими уровнями заработных плат. Были регионы, которые жили за счёт дотаций, и там уровень заработных плат очень низкий.

Работы много, а денег мало

Поэтому фактически у этих регионов наблюдалась очень большая загруженность педагогических работников. Они были вынуждены набирать огромное количество учебных часов, что приводило к тому, что многие учителя просто уходили работать в другую сферу.

Поэтому было принято решение установить единую планку заработной платы по всей стране. Сегодня как раз эта идея и реализовывается.

Я считаю, что это очень правильно. Это механизм, который нужно сегодня очень серьёзно отработать. Учитель математики должен за свою ставку учителя соответствующей параллели получать зарплату независимо от того, в каком регионе он работает. И соответствующая заработная плата должна быть везде одинаковой за то количество часов, которое входит в ставку. Это не должно варьироваться от уровня средней зарплаты по региону, это должна быть общая цифра по всей стране", — заключил собеседник "Правды.Ру".

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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