Эксперт оценил идею сократить рабочую неделю для женщин

Четырёхдневная рабочая неделя для женщин — слишком примитивное решение вопроса. Так охарактеризовал идею ввести в стране закон о сокращенной рабочей неделе экс-уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыкантский.

"Нужно продумать вопрос сокращённой рабочей недели и для мужчин. Потому что иногда женщина в семье — добытчик и работает намного больше. Соответственно, больше устаёт. Вообще четырехдневную рабочую неделю в некоторых сферах вводить нужно. Может, для учителей, например. У них тяжёлый труд", — сообщил Музыкантский "Правде.Ру".

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поддержала введение четырёхдневной рабочей недели для женщин. По её словам, "у женщин высокая нагрузка и им приходится совмещать работу с другими заботами". Сейчас идею обсуждают в Госдуме, пояснила она.